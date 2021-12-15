Захарова заявила, что словам НАТО верить нельзя

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15 декабря 2021, 17:32 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что словам странам-членам Североатлантического альянса верить нельзя. По ее словам, НАТО не подкрепляет свои заявления действиями.

«… словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от Альянса, верить нельзя - потому что делами они не подкреплены - мы будем ориентироваться на конкретные их действия»,- высказала дипломат.

Захарова уточнила, что Россия отправила свои предложения. Представитель МИД добавила, что теперь Москва будет «ориентироваться на практическую реакцию».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что планы НАТО по постоянному приближению к российским границам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, дестабилизируют обстановку во всей Евроатлантике.

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