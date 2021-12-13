Замглавы МИД РФ Рябков: действия НАТО напоминают подготовку к повторению Карибского кризиса

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13 декабря 2021, 09:04 Источник: РИА Новости

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что планы НАТО по приближению к российским границам дестабилизирует обстановку во всей Евроатлантике. По его словам, действия альянса напоминают подготовку к повторению Карибского кризиса.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике»,- пояснил дипломат.

Рябков отметил, что чем ближе такого рода системы будут появляться у границ России, тем выше риски дестабилизации, тем четче видны контуры нового кризиса, «который может быть по степени своей опасности сопоставим с Карибским кризисом».

Представитель МИД добавил, что в те годы США сделали «надлежащие выводы» и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Он не стал «предсказывать», что будет в следующий раз, если до этого дойдет.

Дипломат уточнил, что Москва уже предлагала альтернативу эскалации - неразмещение такого рода вооружений около российских границ, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, разного рода учений. Рябков подчеркнул, что РФ нужны правовые и юридически обязывающие гарантии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что страны Запада переправляют боевиков на Украину под видом инструкторов.

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