Мария Захарова: страны Запада переправляют боевиков на Украину под видом инструкторов

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12 декабря 2021, 20:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Страны Запада ведут милитаризацию Украины, направляя в страну оружие и боевиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24" сообщила, что страны Запада переправляют боевиков на Украину под видом инструкторов.

По словам Марии Захаровой, "Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, ... это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты".

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщал ранее, что США с 2014 года выделили на поддержку ВСУ более 2,5 миллиарда долларов. По информации представителя Пентагона Джона Кирби, в ближайшие дни армия Украины должна была получить от США стрелковое оружие и боеприпасы — последнюю партию из поставок на 60 миллионов долларов, которые утвердил президент Джозеф Байден.

В 2022 году США окажут военную помощь Украина на 300 миллионов долларов.

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