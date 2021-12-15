Специалист Moderna Пол Бертон спрогнозировал появление «суперверсии» COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

15 декабря 2021, 09:35 Источник: Znak

Штаммы коронавируса, Sascha Steinach/globallook.com

Штаммами «омикрон» и «дельта» есть риск заразиться одновременно, и это может привести к появлению нового «супервируса». Такое мнение высказал главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, пишет британская Daily Mail.

По словам Бертона, подобное «двойное» заражение может произойти у людей с низким уровнем иммунитета. Если оба штамма попадут в одну клетку, гены могут поменяться местами, и это приведет к появлению новой суперверсии вируса.

Специалист, проанализировав количество заражений в Великобритании «дельтой» и «омикроном», пришел к выводу, что шанс появления такой мутации довольно высок.

Омикрон-штамм, впервые обнаруженный в Южной Африке, выявлен на сегодняшний день в 77 странах мира. Как считается, люди, зараженные им, переносят заболевание в легкой форме. Однако специалист по вакцинам Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге Шабир Мадхи, заявил во вторник, что «омикрон» может быть более опасен, чем представляется на основе данных, получаемых сейчас из ЮАР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости