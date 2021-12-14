Cпециалист по вакцинам из ЮАР: омикрон-штамм COVID-19 может быть более опасен, чем считают сейчас

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14 декабря 2021, 20:32 Источник: ТАСС

Йоханнесбург, фото: pixabay.com

Штамм коронавируса "омикрон", впервые диагностированный у жителей ЮАР в ноябре и сейчас выявленный в 77 странах мира, может быть более опасен, чем представляется на основе данных, получаемых из мирового очага его распространения.

Специалист по вакцинам Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге Шабир Мадхи рассказал, что в ЮАР существует особая ситуация, которая может маскировать подлинный вредоносный потенциал "омикрон" варианта коронавируса. По данным Мадхи, в провинции Гаутенг, где сейчас находится эпицентр омикрон-штамма, 72% населения были инфицированы COVID-19 во время предыдущих трех волн пандемии.

Специалист по вакцинам сообщил, что население ЮАР уже имеет высокий уровень иммунитета против штамма "омикрон".

По мнению учёного, именно этот феномен и объясняет тот факт, что при значительном числе заболевших в больницы поступает меньше инфицированных, чем при предыдущих волнах COVID-19.

Некоторые коллеги Мадхи предполагают, что в других странах очередная волна пандемии, вызванная омикрон-штаммом, будет протекать не так, как в ЮАР.

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