Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией

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15 декабря 2021, 08:25 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Eurokinissi/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с главой Российской Федерации Владимиром Путиным отметил сокращение миграционных потоков на белорусско-польской границе. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Макрон в рамках разговора с Путиным с удовлетворением отметил, что меры, которые принял Евросоюз, а также работа, проводимая совместно с международными организациями, позволили сократить организованные потоки беженцев и помочь людям, оказавшимся заблокированными на границе.

Французский лидер призвал своего российского коллегу продолжать действия в данном направлении вместе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

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