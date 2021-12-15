Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с главой Российской Федерации Владимиром Путиным отметил сокращение миграционных потоков на белорусско-польской границе. Об этом сообщил Елисейский дворец.
Макрон в рамках разговора с Путиным с удовлетворением отметил, что меры, которые принял Евросоюз, а также работа, проводимая совместно с международными организациями, позволили сократить организованные потоки беженцев и помочь людям, оказавшимся заблокированными на границе.
Французский лидер призвал своего российского коллегу продолжать действия в данном направлении вместе с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.
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