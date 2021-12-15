Количество смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Количество смертей от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах Америки превысило 800 тысяч. Об этом сообщил в среду, 15 декабря, университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные о COVID-19.
В университете уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории США скончались 800 266 пациентов с подтвержденным диагнозом. В стране зарегистрированы свыше 50,2 миллиона случаев заболевания.
Напомним, ранее стало известно, что ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, которая снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.
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