Количество смертей от COVID-19 в США превысило 800 тысяч

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15 декабря 2021, 08:00 Источник: Университет Джонса Хопкинса

американские врачи, Keiko Hiromi/AFLO

Количество смертей от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах Америки превысило 800 тысяч. Об этом сообщил в среду, 15 декабря, университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные о COVID-19.

В университете уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории США скончались 800 266 пациентов с подтвержденным диагнозом. В стране зарегистрированы свыше 50,2 миллиона случаев заболевания.

Напомним, ранее стало известно, что ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, которая снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

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