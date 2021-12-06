Американские ученые разработали жвачку, которая снижает риск заражения коронавирусом

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6 декабря 2021, 13:59

жвачка, фото: pixels.com

Ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, которая снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

Специалисты изучили слюну зараженных COVID-19 людей, добавляя в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Эксперименты показали, что белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов, отметили ученые.

Возглавляющий исследование Генри Дэниелл напомнил, что SARS-Cov-2 распространяется в слюне, поэтому, когда заболевший чихает, кашляет или разговаривает, то вирус попадает в организм других людей.

«Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни»,- продолжил он.

Сейчас исследование находится на ранней стадии. Планируется провести клинические испытания, чтобы проверить безопасность и эффективность жевательной резинки для людей.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, какие симптомы указывают на то, что человек при заражении коронавирусной инфекцией находится в опасном состоянии и ему нужна медпомощь.

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