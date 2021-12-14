Эксперт Суздальцев: дефицит угля на складах и газа в ПГХ приближает Украину к энергетическому коллапсу

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14 декабря 2021, 19:37

фото: pixabay.com

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев заявил, что уменьшающиеся запасы угля и газа грозят жителям Украины холодными квартирами. Суздальцев также заявил, что проблемы граждан киевские власти не волнуют, людям придётся самостоятельно решать проблемы с отоплением и электричеством, если зимой случится коллапс энергосистемы.

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко пообещал, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточное количество газа, его хватит на отопительный сезон, страна пройдёт зимние месяцы.

На начало октября Украина накопила в ПХГ 18,7 млрд кубометров, что признали достаточным объёмом для зимы без форс-мажоров. Но проблемы уже начались из-за возникновения дефицита сырья на угольных теплоэлектростанциях (ТЭС). Минэнергетики Украины 13 декабря сообщило, что ни на одной ТЭС страны не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

Правительство Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и возникающих проблем с поставками электроэнергии из Белоруссии.

«Украинская энергетическая политика строится по принципу "как получится": у Киева нет возможности решить энергетические проблемы без переговоров с Москвой, но такой вариант для Украины не годится», - сказал Суздальцев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

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