Украинские энергетики собираются переводить на газ ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля на складах

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14 декабря 2021, 19:15 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Правительство Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и возникающих проблем с поставками электроэнергии из Белоруссии. Заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма во вторник заявил, что сейчас на украинских складах запасы угля составляют 450 тысяч тонн.

По словам Шурмы, до конца года запаса угля должно быть не менее 800 тысяч тонн. В кабмине решили запасаться газом, сообщает интернет-издание "Экономическая правда".

В проекте постановления правительства Украины говорится: "Принять меры по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и безубыточной деятельностью ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа".

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