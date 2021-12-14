EurAsian Times: американские истребители F-15EX не способны противостоять современным российским системам ПВО

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14 декабря 2021, 13:23 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-15EX, Samuel King Jr./U.S Air / globallookpress.com

Американские истребители F-15EX не способны противостоять современным российским системам противовоздушной обороны. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.

EurAsian Times пишет, что ВВС Соединенных Штатов в ближайшем будущем собираются закупить около 17 истребителей четвертого поколения F-15EX. Такое решение вызвало вопросы у экспертов. Издание отмечает, что из-за своей недостаточной скрытности данные самолеты не способны противостоять современным системам ПВО, имеющимся на вооружении Москвы.

«Во время операции, проводимой совместно с F-22 или F-35, истребитель F-15EX с большой долей вероятности будет сбит российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Это приведет к провалу миссии», — прогнозируется в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Sohu указал, что точного попадания гиперзвуковой ракеты «Циркон» хватит для потери боеспособности американским авианосцем.

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