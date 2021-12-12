Sohu: точного попадания российского гиперзвукового «Циркона» хватит для того, чтобы авианосец США потерял боеспособность

Аргументы Недели → В мире 13+

12 декабря 2021, 21:41 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец Dwight D. Eisenhower, MC3 Cameron Pinske / globallookpress.com

Точного попадания российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» хватит для того, чтобы авианосец Соединенных Штатов потерял свою боеспособность. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что Москва осуществила серию успешных испытаний снарядов «Циркон» и некоторое время назад объявила о старте их массового производства. Считается, что данное оружие станет идеальным средством борьбы с авианосцами, которыми располагает Вашингтон. Сайт отмечает, что разработанная в США система ПРО Aegis «вообще не может перехватить эту ракету».

«Точного попадания “Циркона” будет достаточно для того, чтобы американский авианосец потерял свою боеспособность», — предрекает Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс NetEasе указал, что спокойная реакция России на частичный вывоз ядерного оружия Штатов с европейской территории «напугала Запад».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости