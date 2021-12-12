NetEasе: спокойная реакция России на частичный вывоз ядерного оружия США из Европы «напугала Запад»

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12 декабря 2021, 19:38 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Lance Cpl. Shane Beaubien / globallookpress.com

Спокойная реакция Российской Федерации на частичный вывоз ядерного оружия Соединенных Штатов из Европы «напугала Запад». Об этом говорится в материале, опубликованном в китайском интернет-сегменте.

Как пишет портал NetEasе, некоторое время назад в СМИ попала информация из секретного отчета о том, что Вашингтон начал втайне сокращать свои запасы средств массового поражения, которые находятся на территории ряда европейских государств. Выяснилось, что американцы вывезли около 150 ядерных авиабомб, которые были размещены на базах в Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции.

Сайт отмечает, что Россия спокойно отреагировала на появление данных сведений, чем «напугала Запад». Из того, что новости о перемещении ядерного оружия не произвели большого впечатления на Москву, США и страны Европы сделали вывод, согласно которому РФ знала о манипуляциях американских военных еще до утечки секретной информации. Оказалось, что Вашингтон не способен скрыть свои тайны от России.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Baijiahao указал на то, что пилоты французских истребителей «оцепенели из-за действий» самолетов Москвы в небе над Черным морем.

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