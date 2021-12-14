Сайт Avia.pro: силы ДНР и ЛНР собьют любой иностранный военный самолет, вторгнувшийся в пространство республик

Силы ДНР и ЛНР собьют любой иностранный военный самолет, вторгнувшийся в воздушное пространство самопровозглашенных республик. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
На прошлой неделе в небе над Донбассом был обнаружен американский авиаразведчик RC-135W Rivet Joint. Портал Avia.pro заверяет, что любой иностранный военный самолет, который вторгнется в пространство ДНР и ЛНР, будет сбит силами республик. Средств противовоздушной обороны, которые имеются на вооружении непризнанных государств, «вполне достаточно» для этого, отмечает сайт.
Как сообщалось ранее во вторник, аналитик Константин Сивков указал на то, что в случае наступления Киева в Донбассе Россия может окружить украинские войска.
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