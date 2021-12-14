Украинский генерал Вовк назвал опасными угрозы Киева о танках на Красной площади

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14 декабря 2021, 08:33 Источник: RT

Фото: pixabay.com

Экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк назвал опасными слова представителей украинских властей о «танках на Красной площади». Об этом генерал заявил в интервью телеканалу «Наш».

При этом сам Вовк называет себя патриотом Украины, однако, по его словам, не признает «этих супер-патриотов», которые «только прыгают с флагами по улицам» и угрожают «дойти до Урала». «А руководство говорит: «Мы на танках пройдёмся по Красной площади»,- сказал генерал.

Кроме того Вовк посомневался, что при нынешних отношениях России и Украины Зеленскому можно надеяться на то, что Путин его примет.

Ранее Главнокомандующий украинских ВС Валерий Залужный рассказал в эфире «Пятого канала», что у него есть желание проехаться на танке по Красной площади и Арбату. Об этом он заявил.

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