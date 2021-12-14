Avia.pro: российский лайнер мог сменить курс над Черным морем из-за истребителя НАТО F-35

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14 декабря 2021, 07:25 Источник: Avia.pro

Истребитель F-35, US Navy / globallookpress.com

Российский пассажирский лайнер мог сменить курс над Черным морем из-за истребителя Североатлантического альянса F-35. Соответствующая версия высказана в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

В прошлую субботу стало известно, что самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Сочи, изменил свой курс над Черным морем в связи с появлением неопознанного воздушного судна. Портал Avia.pro пишет, что этим судном мог быть стелс-истребитель НАТО F-35.



«Гражданских и частных самолетов в этом районе не было, в то время как подавляющее большинство остальных летательных аппаратов легко идентифицируются российскими средствами противовоздушной обороны», — отмечают авторы сайта.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал инцидент с лайнером «Уральских авиалиний» «акцией устрашения» НАТО.

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