Военный аналитик Сивков назвал инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» над Черным морем «акцией устрашения» НАТО

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13 декабря 2021, 15:36 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Военный аналитик Константин Сивков назвал инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» над Черным морем «акцией устрашения» НАТО. Соответствующее заявление эксперт сделал в разговоре с журналистами.

В прошлую субботу стало известно, что лайнер компании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Сочи, изменил свой курс над Черным морем из-за появления неопознанного воздушного судна.

Согласно версии, распространенной в СМИ, на российском самолете отработали боевую тактику военные Североатлантического альянса. Константин Сивков озвучил другое мнение.

«С точки зрения боевой выучки и отработки применения оружия это ничего не дает. В воздушном бою бомбардировщик и истребитель будут очень резко, переменно маневрировать, применять средства радиоэлектронной борьбы. Это демонстративная акция устрашения», — отметил специалист.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский портал Sohu написал, что пилот НАТО не совладал с нервами из-за сближения с истребителем Су-30 в небе над Балтикой.

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