Sohu: пилот НАТО не совладал с нервами из-за сближения с российским истребителем Су-30 над Балтикой

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13 декабря 2021, 10:51 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилот, представляющий Североатлантический альянс, не совладал с нервами из-за сближения с российским истребителем Су-30 над Балтикой. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад в небе над Балтийским регионом произошла встреча привлеченного к учениям истребителя F-35 и Су-30. Российская машина осуществила рядом с F-35 несколько маневров.

Сайт указал, что у пилота НАТО из-за сближения с Су-30 сдали нервы. После возвращения на базу летчик обратился за помощью к психологу, военного обязали пройти курс реабилитации.

Представители альянса не привыкли оказываться в действительно жестких ситуациях и плохо приспособлены к стрессам, отмечает, комментируя случившееся, Sohu.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс NetEasе написал, что спокойная реакция Москвы на частичный вывоз ядерного оружия США из Европы «напугала Запад».

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