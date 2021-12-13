Житель Новой Зеландии за один день получил десять доз вакцины против COVID-19

Житель Новой Зеландии всего за один день получил десять доз вакцины против коронавируса нового типа. Установлено, что человек пошел на такой шаг не для защиты от COVID-19, а чтобы заработать.
Согласно данным следствия, мужчина за вознаграждение посещал разные пункты вакцинации и от имени других людей делал прививку, чтобы "заказчики" могли обойти ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, и получить сертификаты.
Отметим, что в Новой Зеландии получить прививку можно, просто сообщив медработнику свое имя, дату рождения и адрес проживания.
Известно, что мужчине, который получил десять доз препарата, порекомендовали незамедлительно обратиться к врачу. В Минздраве страны, однако, заявили, что, вероятно, после передозировки у него появятся только головные боли и лихорадка.
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