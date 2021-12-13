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Житель Новой Зеландии за один день получил десять доз вакцины против COVID-19

, 22:57 Источник: The Guardian

Житель Новой Зеландии за один день получил десять доз вакцины против COVID-19
шприц, pixabay.com

Житель Новой Зеландии всего за один день получил десять доз вакцины против коронавируса нового типа. Установлено, что человек пошел на такой шаг не для защиты от COVID-19, а чтобы заработать.

Согласно данным следствия, мужчина за вознаграждение посещал разные пункты вакцинации и от имени других людей делал прививку, чтобы "заказчики" могли обойти ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, и получить сертификаты.

Отметим, что в Новой Зеландии получить прививку можно, просто сообщив медработнику свое имя, дату рождения и адрес проживания.

Известно, что мужчине, который получил десять доз препарата, порекомендовали незамедлительно обратиться к врачу. В Минздраве страны, однако, заявили, что, вероятно, после передозировки у него появятся только головные боли и лихорадка.

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