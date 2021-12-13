Житель Новой Зеландии за один день получил десять доз вакцины против COVID-19

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13 декабря 2021, 22:57 Источник: The Guardian

шприц, pixabay.com

Житель Новой Зеландии всего за один день получил десять доз вакцины против коронавируса нового типа. Установлено, что человек пошел на такой шаг не для защиты от COVID-19, а чтобы заработать.

Согласно данным следствия, мужчина за вознаграждение посещал разные пункты вакцинации и от имени других людей делал прививку, чтобы "заказчики" могли обойти ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, и получить сертификаты.

Отметим, что в Новой Зеландии получить прививку можно, просто сообщив медработнику свое имя, дату рождения и адрес проживания.

Известно, что мужчине, который получил десять доз препарата, порекомендовали незамедлительно обратиться к врачу. В Минздраве страны, однако, заявили, что, вероятно, после передозировки у него появятся только головные боли и лихорадка.

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