Avia.pro: пилот французского Dassault Rafale полчаса безуспешно пытался сбросить с хвоста российский Су-27 над Черным морем

Пилот французского истребителя Dassault Rafale полчаса безуспешно пытался сбросить с хвоста российский самолет Су-27 в небе над Черным морем. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
На прошлой неделе военные РФ проинформировали, что отечественные Су-27 сопроводили Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, появившиеся в воздушном пространстве над Черным морем.
Портал Avia.pro пишет, что одна из французских боевых машин — Dassault Rafale — пыталась сбросить с хвоста истребитель Су-27. Усилия пилота Dassault Rafale, которые он предпринимал в течение получаса, оказались тщетными, отмечает сайт.
Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал недавний инцидент с лайнером «Уральских авиалиний» «акцией устрашения» НАТО.
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