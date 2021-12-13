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Avia.pro: пилот французского Dassault Rafale полчаса безуспешно пытался сбросить с хвоста российский Су-27 над Черным морем

, 20:33 Источник: Avia.pro

Avia.pro: пилот французского Dassault Rafale полчаса безуспешно пытался сбросить с хвоста российский Су-27 над Черным морем
Французский истребитель Dassault Rafale, Matti Matikainen / globallookpress.com

Пилот французского истребителя Dassault Rafale полчаса безуспешно пытался сбросить с хвоста российский самолет Су-27 в небе над Черным морем. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

На прошлой неделе военные РФ проинформировали, что отечественные Су-27 сопроводили Dassault Mirage 2000 и Dassault Rafale, появившиеся в воздушном пространстве над Черным морем.

Портал Avia.pro пишет, что одна из французских боевых машин — Dassault Rafale — пыталась сбросить с хвоста истребитель Су-27. Усилия пилота Dassault Rafale, которые он предпринимал в течение получаса, оказались тщетными, отмечает сайт.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Константин Сивков назвал недавний инцидент с лайнером «Уральских авиалиний» «акцией устрашения» НАТО.

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