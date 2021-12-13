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Украинский политолог Золотарев: «Донбасс ушел», началась его экономическая интеграция в Россию

, 16:12 Источник: «Украина.ру»

Украинский политолог Золотарев: «Донбасс ушел», началась его экономическая интеграция в Россию
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

«Донбасс ушел», началась экономическая интеграция региона в Российскую Федерацию. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Андрей Золотарев, украинский политолог.

«Если в 2019 году еще можно было побороться за Донбасс, то сейчас политика Порошенко и Зеленского по выталкиванию Донбасса из Украины увенчалась успехом. Донбасс ушел. Началась экономическая интеграция в Россию, а следом произойдет и интеграция политическая», — отметил Золотарев.

Ранее сегодня сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников высказал прогноз, согласно которому в случае «вторжения» в бывшую советскую республику в Россию «вернется много гробов».

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