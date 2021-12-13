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Алексей Резников: в случае «вторжения» на Украину в Россию «вернется много гробов»

, 15:05

Алексей Резников: в случае «вторжения» на Украину в Россию «вернется много гробов»
Министр обороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

В случае «вторжения» на Украину в Российскую Федерацию «вернется много гробов». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Алексей Резников, глава украинского Минобороны.

Резников, ставший собеседником издания Financial Times, отметил, что предполагаемый военный конфликт с РФ станет бедствием и для его страны, и для Евросоюза, куда будут «убегать» миллионы украинцев.

При этом министр предрек, что в Россию «вернется много гробов», если произойдет «вторжение».

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовится «напасть» на Украину. Российская сторона подобные обвинения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что генерал Сергей Кривонос заявил о способности войск РФ дойти до Киева за шесть часов.

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