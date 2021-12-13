Алексей Резников: в случае «вторжения» на Украину в Россию «вернется много гробов»
13 декабря 2021, 15:05
В случае «вторжения» на Украину в Российскую Федерацию «вернется много гробов». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Алексей Резников, глава украинского Минобороны.
Резников, ставший собеседником издания Financial Times, отметил, что предполагаемый военный конфликт с РФ станет бедствием и для его страны, и для Евросоюза, куда будут «убегать» миллионы украинцев.
При этом министр предрек, что в Россию «вернется много гробов», если произойдет «вторжение».
Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовится «напасть» на Украину. Российская сторона подобные обвинения опровергает.
Ранее сегодня сообщалось, что генерал Сергей Кривонос заявил о способности войск РФ дойти до Киева за шесть часов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.