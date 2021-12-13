Аргументы Недели В мире 13+

Украинский генерал Кривонос заявил о способности войск России дойти до Киева за шесть часов

, 13:56

Украинский генерал Кривонос заявил о способности войск России дойти до Киева за шесть часов
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Украинский генерал, бывший командующий силами спецопераций страны Сергей Кривонос заявил о способности войск России дойти до Киева за шесть часов. По данному вопросу Кривонос высказался в разговоре со СМИ.

Процитированный «ПолитНавигатором» генерал отметил, что от граничащей с РФ Сумской области до Киева российская колонна способна дойти «нормальным маршем» за шесть часов. По словам собеседника журналистов, данный сценарий возможен, «если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы».

Ранее в понедельник сообщалось, что военный корреспондент Александр Коц призвал Москву поставить непризнанным республикам Донбасса современное оружие через Абхазию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Глава МИД ФРГ: «Северный поток – 2» не будут одобрять из-за несоответствия европейскому законодательству

Глава МИД ФРГ: «Северный поток – 2» не будут одобрять из-за несоответствия европейскому законодательству

Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» не соответствует европейскому энергетического законодательству.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество