Украинский генерал Кривонос заявил о способности войск России дойти до Киева за шесть часов

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13 декабря 2021, 13:56

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Украинский генерал, бывший командующий силами спецопераций страны Сергей Кривонос заявил о способности войск России дойти до Киева за шесть часов. По данному вопросу Кривонос высказался в разговоре со СМИ.

Процитированный «ПолитНавигатором» генерал отметил, что от граничащей с РФ Сумской области до Киева российская колонна способна дойти «нормальным маршем» за шесть часов. По словам собеседника журналистов, данный сценарий возможен, «если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы».

Ранее в понедельник сообщалось, что военный корреспондент Александр Коц призвал Москву поставить непризнанным республикам Донбасса современное оружие через Абхазию.

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