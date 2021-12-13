В Великобритании подтвердили первый случай смерти человека, заразившегося штаммом «омикрон»

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13 декабря 2021, 15:04 Источник: PA

скорая помощь в Великобритании, Jon Super/XinHua

На территории Великобритании скончался первый человек, заразившийся штаммом коронавируса нового типа "омикрон". Соответствующую информацию предоставил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Ранее о смерти пациентов с подтвержденным вариантом коронавируса нового типа B.1.1.529 не сообщалось.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала "вызывающим озабоченность" штамм COVID-19 "омикрон". Специалисты полагают, что заражаться данной мутацией могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы заболевания варьируются у пациентов от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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