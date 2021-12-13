Два человека числятся пропавшими без вести после столкновения судов в Балтийском море

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13 декабря 2021, 13:43

судно, фото: pixels.com

Спасательная операция после столкновения двух грузовых кораблей в Балтийском море у побережья Швеции завершена. Сотрудники экстренной службы не смогли найти двух человек, оказавшихся в воде после аварии.

«Поисково-спасательная операция прекращена. Нет шансов выжить в холодной воде на протяжении такого времени»,- сообщает портал Nordic News.

Отмечается, что столкновение произошло между датским и британским судами, первое перевернулось. Два человека числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, из перевернувшегося судна вытекло топливо, его отбуксировали к берегу.

Ранее сообщалось, что 13 декабря два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания).

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