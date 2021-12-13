SVT: в Балтийском море после столкновения с другим судном перевернулся грузовой корабль

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13 декабря 2021, 09:39

судно, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в Балтийском море столкнулись два грузовых судна. В результате происшествия два человека оказались в воде.

«Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция»,- передает общественная телекомпания SVT со ссылкой на шведскую морскую администрацию.

Отмечается, что один из кораблей перевернулся. Точная информация о находящихся на борту людях, пока неизвестна. Одно судно принадлежит Дании, другое – Норвегии.

К спасательной операции привлечены около 10 лодок и вертолеты.

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