SVT: в Балтийском море после столкновения с другим судном перевернулся грузовой корабль
13 декабря 2021, 09:39
СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в Балтийском море столкнулись два грузовых судна. В результате происшествия два человека оказались в воде.
«Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция»,- передает общественная телекомпания SVT со ссылкой на шведскую морскую администрацию.
Отмечается, что один из кораблей перевернулся. Точная информация о находящихся на борту людях, пока неизвестна. Одно судно принадлежит Дании, другое – Норвегии.
К спасательной операции привлечены около 10 лодок и вертолеты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.