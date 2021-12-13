Портал Avia.pro: Турция способна заблокировать для России Босфор на фоне обострения между Москвой и Украиной

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13 декабря 2021, 12:30 Источник: Avia.pro

Российский корабль, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

Турция способна заблокировать для Российской Федерации пролив Босфор на фоне обострения между Москвой и Киевом. На это указывается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro процитировал турецкого журналиста Бедреттина Белюкбаши, который заявил, что Анкара в состоянии «сыграть неожиданную роль» в ситуации вокруг Украины. Турция может ограничить проход кораблей РФ через Босфор, если Запад убедит страну в том, что «российский экспансионизм» угрожает и ее безопасности, отметил Белюкбаши.

Авторы Avia.pro полагают, что Анкара способна пойти дальше и полностью заблокировать пролив для Москвы.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Россия готовит «вторжение» на украинскую территорию. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что военный корреспондент Александр Коц призвал Москву поставить республикам Донбасса современное оружие через Абхазию.

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