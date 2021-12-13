Аналитик в сфере энергобезопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление МИД ФРГ о несоответствии СП-2 регламенту Евросоюза

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13 декабря 2021, 11:20

Анналена Бербок, фото: twitter.com/ABaerbock

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток — 2» регламенту Евросоюза.

По данным эксперта по энергобезопасности, к газопроводу ни у кого претензий нет, поскольку «Северный поток — 2» построен по всем европейским нормам. «Он исправен и может быть введён в эксплуатацию»,- цитирует Юшкова RT.

Аналитик рассказал, что Анналена Бербок фактически является лидером партии «Зелёные», поэтому понятны её заявления. Юшков отметил, что в ФРГ «Зелёные» свою предвыборную кампанию строили во многом на критике «Северного потока — 2» и любых ископаемых источников энергии.

Юшков подчеркнул, что Бербок не могла выступить с отличной от позиции своей партии точкой зрения, иначе её бы обвинили в резкой перемене политических взглядов.

Напомним, «Газпром» подал заявку на то, чтобы компанией-оператором была его дочерняя структура — Nord Stream 2 AG». Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть компанией-оператором, но её нужно перерегистрировать в ФРГ.

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