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Аналитик в сфере энергобезопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление МИД ФРГ о несоответствии СП-2 регламенту Евросоюза

, 11:20

Аналитик в сфере энергобезопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление МИД ФРГ о несоответствии СП-2 регламенту Евросоюза
Анналена Бербок, фото: twitter.com/ABaerbock

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток — 2» регламенту Евросоюза.

По данным эксперта по энергобезопасности, к газопроводу ни у кого претензий нет, поскольку «Северный поток — 2» построен по всем европейским нормам. «Он исправен и может быть введён в эксплуатацию»,- цитирует Юшкова RT.

Аналитик рассказал, что Анналена Бербок фактически является лидером партии «Зелёные», поэтому понятны её заявления. Юшков отметил, что в ФРГ «Зелёные» свою предвыборную кампанию строили во многом на критике «Северного потока — 2» и любых ископаемых источников энергии.

Юшков подчеркнул, что Бербок не могла выступить с отличной от позиции своей партии точкой зрения, иначе её бы обвинили в резкой перемене политических взглядов.

Напомним, «Газпром» подал заявку на то, чтобы компанией-оператором была его дочерняя структура — Nord Stream 2 AG». Немецкий регулятор подтвердил, что Nord Stream 2 AG может быть компанией-оператором, но её нужно перерегистрировать в ФРГ.

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Глава МИД ФРГ: «Северный поток – 2» не будут одобрять из-за несоответствия европейскому законодательству

Глава МИД ФРГ: «Северный поток – 2» не будут одобрять из-за несоответствия европейскому законодательству

Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» не соответствует европейскому энергетического законодательству.

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