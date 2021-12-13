Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести видеовстречу с Путиным 15 декабря
13 декабря 2021, 10:03
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи в среду, 15 декабря.
«Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с ... Владимиром Путиным в формате видеоконференции»,- высказал дипломат.
Более подробных деталей видеовстречи пока не раскрывается.
Напомним, что предыдущая встречаСи Цзиньпина и Путина в онлайн-формате состоялась 28 июня. Переговоры были приурочены к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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