Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести видеовстречу с Путиным 15 декабря

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13 декабря 2021, 10:03

Си Цзиньпин, фото: President of Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи в среду, 15 декабря.

«Си Цзиньпин 15 декабря из Пекина проведет встречу с ... Владимиром Путиным в формате видеоконференции»,- высказал дипломат.

Более подробных деталей видеовстречи пока не раскрывается.

Напомним, что предыдущая встреча Си Цзиньпина и Путина в онлайн-формате состоялась 28 июня. Переговоры были приурочены к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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