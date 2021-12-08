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South China Morning Post: Китай не поддержит Россию в случае ее военного столкновения с Украиной

, 15:14 Источник: «ПолитРоссия»

South China Morning Post: Китай не поддержит Россию в случае ее военного столкновения с Украиной
Глава КНР Си Цзиньпин, Li Xueren / globallookpress.com

Пекин не поддержит Российскую Федерацию, если произойдет ее военное столкновение с Украиной. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Издание South China Morning Post (SCMP) пишет, что глава КНР Си Цзиньпин высоко ценит отношения между его страной и Россией, называя их образцовым примером нового типа международного сотрудничества. В то же время Пекин развивает бизнес-связи с Киевом.

SCMP отмечает, что в случае военного столкновения РФ и Украины Китай не поддержит Москву. Власти восточноазиатского государства будут соблюдать нейтралитет, предрекается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский эксперт Василий Вакаров заявил, что политический процесс на территории Донбасса «идет совсем в обратном направлении от Украины».

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