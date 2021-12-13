Avia.pro: в случае попытки корабля Украины прорваться через Керченский пролив Россия может атаковать судно ракетами

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13 декабря 2021, 07:52 Источник: Avia.pro

Стрельба из комплекса «Бал», MOD Russia / globallookpress.com

В случае попытки украинского корабля прорваться через Керченский пролив Россия может атаковать судно ракетами. На это указывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

На прошлой неделе корабль «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива, не отвечая на запросы российских пограничников. Столкновения с силами РФ не произошло, поскольку через некоторое время «Донбасс» лег на обратный курс.

Портал Avia.pro, комментируя случившееся, пишет, что киевская сторона «демонстративно поставила под угрозу безопасность российских границ». Если какой-либо украинский корабль все-таки попытается в будущем прорваться через Керченский пролив, судно могут атаковать береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», отмечает сайт.

В процитированном материале говорится, что России «надоели провокационные действия» соседнего государства.

Как сообщалось ранее, китайский интернет-ресурс NetEase написал, что Москва нанесла «фатальный удар» по Украине с помощью возведения Крымского моста.

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