Министр обороны Украины Резников обвинил Меркель в блокировании поставок смертоносного оружия

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12 декабря 2021, 22:29 Источник: РИА Новости

Алексей Резников, Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение ВСУ смертоносного оружия через НАТО.

Резников в интервью газете Financial Times пожаловался, что власти ФРГ в ноябре наложили вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА.

Позже Берлин смягчил свою позицию по поводу винтовок, признав их несмертоносным оружием.

Резников заявил, что Украина продолжит добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Издание, которому дал интервью Резников, отметило, что позиция германского правительства под руководством нового канцлера Олафа Шольца по поводу предоставления Украине оружия пока не ясна.

Резников ранее заявил, что Украине нужны современные системы ПВО и ПРО, мощный флот и боевая авиация.

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