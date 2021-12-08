Алексей Резников: Украина нуждается в современных системах ПВО, в мощном флоте и боевой авиации

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8 декабря 2021, 21:12

Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны современные системы ПВО и ПРО, мощный флот и боевая авиация. О заявлении главы Минобороны Украины пишут СМИ "незалежной". Резников сказал и о финансировании современного вооружения, особенно значительных ресурсов потребует ракетная программа.

Министр обороны Украины раскрыл, что если сложить расходы на вооружение из уже согласованных и перспективных программ, то стране нужно порядка 230-250 млрд гривен ежегодно.

«Нам нужно сделать современную систему ПВО и ПРО. Нам требуется мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация... Это стратегические преимущества для страны», — цитирует Алексея Резникова АрміяInform.

Резников ранее уже призвал западных лидеров к поддержке и укреплению Украины и к противостоянию давления со стороны России.

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