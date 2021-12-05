Резников предупредил Европу о появлении миллионов беженцев с Украины, спасающихся от вторжения России

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5 декабря 2021, 09:39 Источник: Интерфакс

Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Украинский глава Минобороны Алексей Резников призвал западных лидеров к поддержке и укреплению Украины и к противостоянию давления со стороны России. В статье министра обороны Украины для аналитического центра Atlantic Council говорится, что "в условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно".

"У западных лидеров еще есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока",- говорится в статье Резникова.

Украинский глава Минобороны отметил, что "большая война" на Украине может ввергнуть Европу в кризис, и западные лидеры еще могут сдержать Россию.

Резников предупредил, что "внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем" для Европы.

Глава Минобороны Украины также отметил вероятность возникновения продовольственного кризиса.

Резников считает, что самым вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января будущего года.

Украинский министр назвал единственным реальным способом справиться с Москвой - "продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии".

Российская Федерация не является угрозой ни для какой страны мира и имеет суверенное право развертывать свои войска на своей национальной территории,- заявили российские дипломаты в США.

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