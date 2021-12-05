Посольство РФ в Вашингтоне: Россия имеет суверенное право развертывать войска на своей территории

Российская Федерация не является угрозой ни для какой страны мира и имеет суверенное право развертывать свои войска на своей национальной территории. Заявления официальных представителей США о якобы готовящемся вторжении России на Украину оказывались ложными.
Посольство РФ в США опубликовало ответ на запрос вашингтонского бюро британской газеты Financial Times.
Британские журналисты попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения американских официальных лиц о готовящемся масштабном вторжении России на Украину с участием до 175 тысяч военнослужащих в начале 2022 года.
Российские дипломаты напомнили, что "прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными".
"Развертывание российских войск на национальной территории - наше суверенное право, и это никого не касается",- подчеркнули в посольстве РФ.
По данным дипмиссии, НАТО и государства, члены альянса, "опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам".
Российские дипломаты считают, что "все, что нужно сейчас сделать Вашингтону,- заставить правительство Зеленского выполнять минские соглашения".
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