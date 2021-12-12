В G7 предупредили Россию о серьёзных последствиях вторжения на Украину

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12 декабря 2021, 19:39 Источник: РБК

Thomas Koehler, globallookpress.com

Министры иностранных дел стран -участниц «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) предупредили Россию о серьёзных последствиях вторжения на Украину.

В Ливерпуле прошла встреча глав МИД G7. После её окончания участники опубликовали совместное заявление. В заявлении говорится, что «военная агрессия» России против Украины «будет иметь огромные последствия и дорого обойдется» Москве. Главы МИД G7 отметили единство «в осуждении наращивания Россией военной мощи и ее риторики в отношении Украины».

Они призвали Россию к деэскалации и поиску дипломатических путей разрешения ситуации, - передаёт РБК.

Представители стран-участниц G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.

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