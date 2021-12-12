Экс-президент Украины Порошенко выступил против идеи референдума о статусе Донбасса

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12 декабря 2021, 16:56 Источник: Donnov.ru

Петр Порошенко, Petro Poroshenko/globallook.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил категорически против идеи проведения референдума о статусе Донбасса. Он назвал ее «сценарием Путина» и предостерег от повторения ошибок 2014 года.

Возможность проведения такого референдума не исключает нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявлял неоднократно. В последний раз - несколько дней назад.

По мнению Порошенко, вопросы суверенитета, территориальной целостности и государственного устройства — не могут быть вынесены на общенародное голосование. Это противоречит Конституции Украины.

«Это Конституция, и президент должен защищать Конституцию, а не нарушать ее. Я категорически не согласен с тем, чтобы референдумы использовались как технология для проведения, в том числе, и неукраинских решений. Обсуждать неизвестные вопросы, да еще и как было сказано, вынесенные или предложенные другими странами, — я думаю, что это была бы просто ужасная ошибка, потому что единственным источником государственной власти в Украине является народ, а Конституция является основным законом», — приводит слова Порошенко сайт партии «Европейская солидарность», лидером которой он является.

Порошенко сравнил идею референдума по Донбассу с голосованием по Крыму в 2014 году, который был проведен по "сценарию Путина". «Изучите внимательно урок 2014 года и не повторите его», - рекомендовал Порошенко.

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