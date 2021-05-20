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Политолог Антон Бредихин прокомментировал заявление Зеленского о возможности референдума по Донбассу

, 18:11

Политолог Антон Бредихин прокомментировал заявление Зеленского о возможности референдума по Донбассу
Антон Бредихин, vk.com Бредихина

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает эту идею неконструктивной, поскольку она разрушает формат переговоров с Донецком и Луганском.

Киев планирует предложить "через некоторое время" всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Это может быть один из планов, если не сработают другие", - отметил он.

Бредихин, комментируя в беседе с RT заявление украинского лидера, сказал, что всем очевидно, что Зеленский "хоронит минский переговорный процесс". При этом непонятны киевские подпольные планы, которые разрабатываются односторонне, не консультируясь ни с кем. "То они выступают за включение новых акторов в переговорный процесс, то формат не нравится", — добавил Бредихин.

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