Зеленский попросил правительство уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за инцидента в Донбассе

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12 декабря 2021, 15:54 Источник: ТАСС

В. Зеленский, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье попросил правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в субботу скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

Зеленский написал в своём Telegram-канале, что на инцидент с участием замглавы МВД Гогилашвили может быть только одна реакция. Он выразил уверенность, что сам Гогилашвили уже написал соответствующее заявление. Зеленский отметил, что "независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств, "ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека".

В субботу в украинских СМИ появилось видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки. Глава МВД Украины Денис Монастырский в тот же день направил представление правительству, где потребовал отстранить Гогилашвили от должности и инициировал проверку. Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность".

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал основной причиной своей отставки с поста главы МВД свою независимую позицию по некоторым вопросам, высказываемым президенту Владимиру Зеленскому.

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