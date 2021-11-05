Бывший глава МВД Украины Аваков через несколько месяцев после отставки назвал её причину: «Я непростой человек»

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5 ноября 2021, 11:24

Арсен Аваков, фото из соцсети

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал основной причиной своей отставки с поста главы МВД свою независимую позицию по некоторым вопросам, высказываемым президенту Владимиру Зеленскому.



Отставку главы МВД Арсена Авакова Верховная рада Украины утвердила 15 июля 2021 года.

Об уходе сам Аваков лично предупредил за два дня. Антон Геращенко заявил, что причиной отставки Авакова стала просьба президента Украины Владимира Зеленского.

Авакова, который был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, вскоре после госпереворота в стране, переназначался. Он был последним из двух министров, который оставался в правительстве после выборов Зеленского.

Летом Авакова заменили Денисом Монастырским.

Теперь экс-министр вспоминает, что "проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что его компетентность не может реализовать себя дальше". Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24", что не желает "участвовать в вещах, с которыми не согласен", умеет говорить нет, но это не всем нравится. По словам Авакова, Зеленский мог поинтересоваться его точкой зрения, а он отвечал, как думал: "Это полная ерунда, так делать нельзя". Аваков понимает, что такое может не всем нравиться,- передает радио Sputnik.

Министром обороны Украины назначен Алексей Резников.

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