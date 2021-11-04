Министром обороны Украины назначен Алексей Резников

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4 ноября 2021, 12:34 Источник: ТАСС

Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

Министром обороны Украины в четверг назначен Алексей Резников. На заседании Верховной Рады кандидатуру Резникова представил президент Украины Владимир Зеленский. Большинство депутатов проголосовало за назначение бывшего вице-премьер-министра на пост главы Минобороны.

Резников сегодня же вступает в должность министра.

Андрея Тарана Рада уволила с должности главы Минобороны в среду, 3 ноября. Он руководил ведомством с 4 марта 2020 года.

Зеленский заявил, что "сегодня для министра обороны самое главное быть в "зале славы украинских бойцов", то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц".

55-летний Алексей Резников - уроженец Львова. Отслужил в армии в воздушно-десантных войсках.

До назначения министром обороны Резников работал вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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