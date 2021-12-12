Путин выразил Байдену соболезнования в связи с погибшими из-за торнадо в шести штатах США

Президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями по поводу трагических последствий торнадо, который обрушился в эти выходные на Восток США. Текст телеграммы публикует сайт Кремля.
«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», - говорится в телеграмме.
Ранее свои соболезнования в связи с погибшими при ураганах в шести штатах выразило посольство России в США.
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