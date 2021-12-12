Аргументы Недели В мире 13+

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи с погибшими при ураганах в шести штатах

, 08:58

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи с погибшими при ураганах в шести штатах
последствия урагана в США, фото: Caromirna Sanchez/XinHua/globallookpress.com

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших при ураганах, которые обрушились на несколько американских штатов. В результате природного катаклизма погибли более 70 человек.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США»,- говорится в сообщении ведомства в официальном аккаунте на Facebook.
Также в дипмиссии пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим от случившейся катастрофы.

Напомним, что ураганы обрушились на центральную часть США, в частности, пострадали  Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки, Миссисипи и Теннесси.

Губернатор штата Кентукки Энди Башир рассказал 11 декабря, что число погибших достигло 70 человек, но цифра может увечиться.

Известно, что в Арканзасе скончался один человек - постоялец дома престарелых, в Теннесси погибли три человека, в Иллинойсе - шесть жертв. Кроме того, ураган обрушил склад онлайн-магазина Amazon.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист Лейтойзер: глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку – 2»

Немецкий журналист, политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер заявил, что министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью