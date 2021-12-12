Российское посольство в США выразило соболезнования в связи с погибшими при ураганах в шести штатах

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12 декабря 2021, 08:58

последствия урагана в США, фото: Caromirna Sanchez/XinHua/globallookpress.com

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших при ураганах, которые обрушились на несколько американских штатов. В результате природного катаклизма погибли более 70 человек.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США»,- говорится в сообщении ведомства в официальном аккаунте на Facebook.

Также в дипмиссии пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим от случившейся катастрофы.

Напомним, что ураганы обрушились на центральную часть США, в частности, пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки, Миссисипи и Теннесси.

Губернатор штата Кентукки Энди Башир рассказал 11 декабря, что число погибших достигло 70 человек, но цифра может увечиться.

Известно, что в Арканзасе скончался один человек - постоялец дома престарелых, в Теннесси погибли три человека, в Иллинойсе - шесть жертв. Кроме того, ураган обрушил склад онлайн-магазина Amazon.

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