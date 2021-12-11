В американском штате Кентукки из-за урагана погибли более 70 человек

В американском штате Кентукки более 70 человек стали жертвами урагана, обрушившегося в пятницу на Восток США. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Энди Башир.
По его словам, количество погибших может увеличиться.
«Сейчас число погибших достигает 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня» — заявил Башир.
Под ударом стихии в эти выходные оказались несколько американских штатов: Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. По сообщению FoxNews, без электричества остались более 200 тысяч человек. В Иллинойсе ураган обрушил склад онлайн-магазина Amazon: погибли как минимум 2 человека. Сообщается, что на складе до момента обрушения могли находиться от 50 до 100 человек. В Арканзасе два человека погибли из-за обрушения дома престарелых.
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