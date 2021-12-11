В американском штате Арканзас два человека погибли из-за обрушившегося на дом престарелых торнадо

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11 декабря 2021, 07:57 Источник: KAIT

торнадо, pixabay.com

В результате обрушения торнадо на дом престарелых в городе Монетт, расположенном в американском штате Арканзас, погибли два человека. Согласно последней информации, пострадали пятеро граждан.

Местные власти сообщили, что в настоящий момент под завалами здания остаются по меньшей мере двадцать человек. Информации о состоянии пострадавших в СМИ пока не поступало. Специалисты проводят на месте происшествия спасательную операцию.

Подчеркивается, что сообщения о повреждениях из-за торнадо поступили не только из города Монетт, но также из Личвилла.

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