Портал Avia.pro: армия Украины могла скрытно перебросить бронетехнику на территорию, подконтрольную ДНР

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12 декабря 2021, 14:34 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины могли скрытно перебросить свою бронетехнику на территорию, которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, ссылаясь на данные ОБСЕ, что на текущей неделе на северо-восточной окраине подконтрольного Киеву села Гранитное были обнаружены бетонные плиты, установленные на русле поперек реки Кальмиус. Портал указывает, что украинские военные могли скрытно переправить по этим плитам бронетехнику на территорию ДНР.

Как отмечается в процитированном материале, «ситуация может свидетельствовать о готовящемся наступлении» ВСУ с целью занятия поселка Тельманово.

Ранее в воскресенье сообщалось, что первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказал точку зрения, согласно которой киевская сторона «пытается унизить Россию» с помощью обстрелов республик Донбасса.

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