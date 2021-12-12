Даниил Безсонов: Украина «пытается унизить Россию» с помощью обстрелов ДНР и ЛНР

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12 декабря 2021, 13:23

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина «пытается унизить Россию» с помощью обстрелов самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР.

По мнению Безсонова, ставшего собеседником корреспондента турецкого портала Medya Gunlugu, Киев «пытается унизить Россию» посредством обстрелов территорий ДНР и ЛНР. Как отметил замминистра, украинская сторона «открыто говорит», что Москва не может защитить своих граждан, проживающих в республиках.

Даниил Безсонов спрогнозировал, что в конце концов противник осуществит в Донбассе «тотальную атаку».

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Константин Бондаренко назвал «симметричным троллингом» движение киевского корабля «Донбасс» к Керченскому проливу.

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