Учёные из Лондона допустили, что из-за омикрон-штамма к апрелю 2022 года в Англии могут умереть 75 тысяч человек

Учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины называли примерное количество людей, которое может умереть в Англии из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, вызванного штаммом «омикрон».
Специалисты спрогнозировали несколько сценариев развития событий в связи с пандемией коронавируса в Англии, в частности, из-за распространения омикрон-штамма. Согласно самому пессимистическому исследованию, к 30 апрелю 2022 года число умерших от инфекции может составить около 75 тыс. человек.
Отмечается, что такие показатели можно ожидать, если не будут предприняты дополнительные противовирусные меры.
Ранее ученые из Китайского университета Гонконга пришли к выводу, что вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма.
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