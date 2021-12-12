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Сайт Avia.pro: Россия заблокировала для Украины значительную часть Азовского моря на время своих учений

, 10:37 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: Россия заблокировала для Украины значительную часть Азовского моря на время своих учений
Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация заблокировала для Украины значительную часть Азовского моря на время своих учений. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что РФ решила провести артиллерийские стрельбы в Азовском море. В связи с этим значительная часть акватории оказалась заблокирована для Украины, отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что «в случае нарушения указанных закрытых зон российская сторона не несет ответственности за нахождение в этом районе кораблей».

Как сообщалось ранее сегодня, украинский журналист Игорь Лесев заявил о том, что в настоящий момент на Западе Крым воспринимается в качестве части России.

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