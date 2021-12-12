Avia.pro: появившийся над Донбассом американский самолет-шпион мог передать армии Украины координаты ПВО ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

12 декабря 2021, 07:25 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Появившийся в небе над Донбассом самолет-шпион Соединенных Штатов мог передать украинской армии координаты позиций средств противовоздушной обороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такая версия высказана в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Накануне стало известно, что над Донбассом был обнаружен американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Авторы портала Avia.pro полагают, что RC-135 мог получить и передать киевским военным координаты ПВО ДНР и ЛНР.

Сайт отмечает, что возможности самолета позволяют ему «получить достоверные данные о работе любых средств, осуществляющих излучение радиоволн и сигналов».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes указало, что попытка украинского судна «Донбасс» пересечь Керченский пролив могла бы спровоцировать вооруженный конфликт между Москвой и Киевом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости